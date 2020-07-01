شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته بـ«كورونا».. إطلاق اسم وكيل «حميات منوف» على أحد شوارع المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، القرار رقم (916) لسنة 2020 بإطلاق إسم الدكتور محمد أحمد حسب النبي، وكيل مستشفى حميات منوف، على أحد شوارع المدينة، بعد وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وذلك تخليداً لذكراه وتقديراً لما قدمه من تضحيات وجهود شاقة خلال مسيرته في مكافحة فيروس كورونا.

وقدم محافظ المنوفية خالص التعازي لأسرة الشهيد، الذي كان نموذجاً للانسانية والإخلاص في العمل موجهاً تحية إعزاز وتقدير لكل أطقم الجيش الأبيض والمعاونين لهم تقديراً للدور الوطني الذي يقدمونه في مواجهة فيروس كورونا.

وأثنى محافظ المنوفية على الدور البطولى للأطقم الطبية في التعامل مع الأزمة، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم البطولية ليشهد التاريخ لهم بذلك.