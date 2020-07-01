شكرا لقرائتكم خبر عن «ليست مناعة كاملة».. مستشار السيسي يؤكد إمكانية تكرار الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن العالم أجمع على مدى شهور طويلة مع اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا يبحث عن عقار محدد يقضي على الفيروس.

وأضاف «تاج الدين»، في اتصال هاتفي لبرنامج «اليوم» على شاشة قناة «dmc»، أنه حتى الآن لم يتوصل العالم لهذا العقار المحدد، بينما كل العقاقير التي استخدمت وتستخدم حاليا وتجرى عليها التجارب السريرية والإكلينيكة كلها عقاقير موجودة من قبل لعلاج أنواع كثيرة من الفيروسات.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على أنه لا يوجد عقار حاليا مخصص لعلاج فيروس كورونا، والتجارب التي تجرى حاليا تجارب إكلينكية وسريرية، لمحاولة إيجاد أدوية تساهم في علاج المرض.

وذكر أن المتعافين من الفيروس تتكون لديهم أجسام مضادة تزيد مناعة الجسم ضد الفيروس، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية شددت على هذه الحقيقة اليوم، لافتا إلى أن هذا لا يعني أن الحالات قد لا تصاب من جديد بحيث أن المناعة المكونة ليست مناعة كاملة.