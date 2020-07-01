شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج ينعى وفاة الفنان التشكيلي وجيه يني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان التشكيلي وجيه يني، ابن محافظة سوهاج، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 64 عاما، والمولود بمركز البلينا في 12 فبراير 1956.

وأعرب المحافظ، في بيان صحفى، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال: «لقد فقدنا فنانا مبدعا ساهم في تجميل العديد من الميادين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ولكن عزائنا الوحيد أن أعماله باقية شاهدة على فنه الأصيل، لترتقي بالذوق العام كواجهة حضارية مميزة يفخر بها أبناء محافظة سوهاج».