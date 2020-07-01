شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 سنوات من التوصية به.. وزيرة الصحة توضح كيفية حصول مصر على لقاح «سولك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة التطعيم ضد شلل الأطفال باللقاح «سولك» التي أطلقت، الأربعاء، هي حملة استثنائية تستهدف 6 ملايين طفل من مواليد 1 يناير 2016 وحتى آخر مارس 2018.

وأضافت «زايد» في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش إطلاق المبادرة القومية لتطعيم الأطفال الذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات من لقاح شلل الأطفال المعطل بالحقن «سولك»، مساء الأربعاء، أن اللقاح «سولك» هو نوع من التطعيمات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية عام 2016، مشيرة إلى أن مصر لم تتمكن من الحصول عليه في نفس العام نتيجة للنقص العالمي.

وتابعت أن مصر أجرت الكثير من المباحثات مع منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاحات والأمصال في جنيف حتى نجحت في الحصول على جرعات من اللقاح «سولك» لتطعيم الأطفال خلال العام الجاري، موضحة أن هذا النوع من التطعيمات الإضافية يؤخذ عن طريق الحقن.