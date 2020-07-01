شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتفقد موقع حريق شركة تصنيع البترول.. ويشكر رجال الحماية المدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إلى موقع شركة السويس لتصنيع البترول فور تلقيه بلاغ بحدوث حريق شب بخط تجميع الغازات بالمحطة الشمالية، ظهر الأربعاء، وظل متواجدًا حتى الانتهاء من أعمال إخماد الحريق.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية والعاملين المشاركين في أعمال الإطفاء بالشركة، واصفًا دورهم بـ«البطولي»، مطالبهم بالمتابعة المستمرة للخطوط بعد عملية الإطفاء.

رافق المحافظ لموقع الحريق ومتابعة عملية الإطفاء كل من اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، ووليد شوقي، رئيس حي عتاقة، والضبع ناشد، مدير إدارة الأزمات، والمهندس محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، ورئيس المنطقة الجغرافية بالسويس، وقيادات المنطقة الجغرافية بالسويس.

وتابع أعمال إطفاء الحريق من القيادات الأمنية اللواء رجب عبدالعال، مدير الأمن، واللواء حسن التركي، نائب مدير الأمن، واللواء عامر محمود عامر، مدير المباحث، والعميد محمد نبيل، مدير الحماية المدنية، والعميد محمد رشاد، مدير المرور.