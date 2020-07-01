جثة ممزقة وبركة دماء.. المشهد الأخير في مقتل سيدة على يد شقيق زوجها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي عن ملابسات مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بمركز منشأة القناطر.

جهود ضباط فرقة شمال أكتوبر ووحدة مباحث منشأة القناطر تنسيقا مع قطاع الأمن العام أشارت إلى أن المتهم مهتز نفسيا، فضلا عن شعوره بالغيرة لعدم زواجه حتى الآن بينما تزوج شقيقه -الذي يصغره بنحو 7 سنوات- ولديه طفلان.

عن يوم الواقعة، حضر المتهم إلى منزل شقيقه -في غيابه- ووقعت مشادة كلامية بينه وبين الضحية، استل على إثرها الجاني آلة حادة وسدد لها 10 طعنات في أماكن متفرقة من جسدها أردتها قتيلة في غضون دقائق.

البداية تتعود إلى بلاغ تلقاه العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر من مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بمقتل سيدة بدائرة القسم.

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انتقلت قوة من فرقة شمال أكتوبر إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد عرفان، وتبين مقتل ربة منزل إثر تلقيها طعنات متفرقة بالجسم، عُثر على جثتها غارقة في بركة من الدماء.

جهود البحث والتحري للمقدم مجدي موسى وكيل فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها، ويبلغ من العمر 35 سنة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر ومعاونه النقيب أحمد فرحات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.