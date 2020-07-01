القبض على شاب مزَّق زوجة شقيقه في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الشرطة القبض على شاب ثلاثيني متهم بقتل زوجة شقيقه بمركز منشأة القناطر شمال محافظة. البداية تتعود إلى بلاغ تلقاه العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر من مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بمقتل سيدة بدائرة القسم. انتقلت قوة من فرقة شمال أكتوبر إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد عرفان، وتبين مقتل ربة منزل إثر تلقيها طعنات متفرقة بالجسم. Advertisements جهود البحث والتحري للمقدم مجدي موسى وكيل فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها "35 سنة". عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر ومعاونه النقيب أحمد فرحات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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