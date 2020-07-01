اتهمتها بالإعلان عن ممارسة البغاء.. النيابة تأمر بحبس "ريناد عماد" ٤ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، حبس "ريناد عماد فتاة التيك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاتجار بالبشر والإعلان عن نفسها لممارسة البغاء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة اتهامات: "إنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها، والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير؛ لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم".

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلاً عن فيديوهات جنسية لها.

وبمواجهة المتهمة الفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصوير الفيديوهات المنشورة، مشيرة إلى أنها تمارس الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.