شاهد على أرض الواقع.. استحداث وتطوير مقار قطاع الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

في زمن قياسي انتهت وزارة الداخلية من تطوير مقار الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، ويرصد الفيديو عمليات التطوير وجهود الوزراة وفق البرنامج الزمني المُعد سلفا لذلك.

جاء ذلك انفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد.

واستكمالاً لخطة التطوير التي استهدفت وفق برنامجها الزمني تطوير كافة السجلات المدنية على مستوى محافظات الجمهورية والتي انتهت مرحلتها الأولى من تطوير مقار السجلات المدنية بمحافظات (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية) وتم خلالها الاهتمام بالمظهر الحضاري مع تحديث منظومة تلقي وآداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات بما يعكس التطوير المستمر في أداء أجهزة الوزارة المختلفة.

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وتواصلت أعمال التطوير لترسيخ دعائم الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو فقد تم الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مقار السجلات المدنية في سبعة محافظات أخرى (بورسعيد/ الإسماعيلية/ السويس/ الأقصر/ البحر الأحمر/ أسوان/ جنوب سيناء) في زمن قياسى وفقاً لنموذج موحد إضطلعت بتنفيذ الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعي فيه المظهر الحضاري الذي يُلبي كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير كافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

يأتي هذا في ضوء السعي الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصاً على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.