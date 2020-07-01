شرطة التموين تضبط 1245 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1245 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها: ضبط كلاً من المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة البحيرة) والمدير المسئول عن عنبر اللحوم بالثلاجة، لحيازتهما (2,342 طن "كبدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
كما ضبطت الحملات، مالك مصنع لانتاج الشاي (بمحافظة القليوبية) لحيازته (13400 عبوة "شاي") معبأة داخل عبوات منتج نهائي، (3,300 طن "شاي خام") مجهول المصدر معبأ داخل شكائر مستلزمات انتاج.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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