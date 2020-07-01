غلق شارع الهرم جزئيا ٤ أيام لنقل مرافق الخط الرابع للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا جزئيا لشارع الهرم في الاتجاهين أمام مول زيزينيا لمدة 4 أيام، للبدء فى نقل المرافق( غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

الغلق يبدأ غدا الخميس وحتى الأحد المقبل من الساعة 12 صباحاً وحتى الخامسة صباحاً.

الغلق سيكون بمحيط منطقة المطبعة دون تعطيل حركة المرور مع وضع اللواحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.