ضبط شخصين بحوزتهما 45 ألف قطعة مستلزمات طبية في القاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة المستلزمات الطبية، بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول (35 ألف و 720عبوة وقطعة وجهاز مستلزمات طبية) بقصد رفع أسعارها على المستهلكين.
كما ضبطت شرطة التموين بالقاهرة، مالك شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته (9400 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي – مسحة كحولية – قطعة شكاكة – سرنجة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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