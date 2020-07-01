344 قضية متنوعة حصيلة شرطة البيئة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 344 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

كما ضبطت الحملات 106 قضية "ضرائب عامة، ضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، ضرائب عقارية وملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.