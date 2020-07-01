محافظ الجيزة يوجه بتوفير 5 أجهزة أشعة بمستشفى أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفيات (أوسيم - مبارك المركزي) بمراكز ومدن أوسيم ومنشأه القناطر في زيارة شملت متابعة جاهزية أقسام الاستقبال والعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والوقوف على الخدمات المقدمة.

واطلع المحافظ، على عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بمستشفى أوسيم، وعدد حالات الشفاء منها والتجهيزات اللازمة وعدد الأسرة وأي احتياجات يتم دعم المستشفى بها.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بتوفير 5 أجهزة أشعة وكافة الاحتياجات اللازمة للمستشفى.

وأكد المحافظ، للأطباء والممرضين، ضرورة الجاهزية الكاملة والمستمرة خلال المرحلة القادمة ورفع أقصى درجات الانضباط موجهاً في الوقت ذاته التحية والتقدير لهم لما يبذلونه من مجهودات في سبيل سلامة المواطنين.

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كما تفقد المحافظ، قسم الأشعة بمستشفى مبارك موجهاً باستقبال كافة الحالات المرضية وتقديم الرعاية والخدمة الطبية لكافة المرضى.

وحرص راشد، على التواصل مع الأطباء بالمستشفى للاطمئنان على انتظام العمل وعدم وجود أي معوقات مؤكداً أن الفترة المقبلة تستلزم الاستمرار في حالة الاستنفار وعدم التراخي.

كما شدد المحافظ، على عدم الامتناع عن استقبال أي مريض والكشف على الحالات وتحويلها إلى أماكن أخرى في حالة عدم توافر الإمكانية لتلقي العلاج بالمستشفى.

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