فرج عامر: عهد السيسي تميز بمواجهة الفساد والانتصار لدولة القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتميز بالمواجهة الحقيقية مع حالات الفساد والإهمال والانتصار لدولة القانون من خلال تطبيقه بكل حسم وقوة على الجميع وبدون أي استثناءات.

وأضاف عامر، في بيان، اليوم الأربعاء: التحية والتقدير إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي على مخاطبته للواء محمود توفيق وزير الداخلية لإصدار تكليفاته بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المتعلقة بجرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية.

وأوضح: هذا الملف تحديدا يحظى بأولوية قصوى وكبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بوضح خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عبر وسائل الإعلام عن هذه الخطة وتوقيتات تنفيذها لإنهاء هذا الملف الذي أصبح يمثل قضية أمن قومي نظرًا لخطورته وتأثيراته السلبية والكبيرة على عدة محاور في مقدمتها ضياع المليارات من الجنيهات من حقوق الدولة والتأثير السلبي على صحة المواطنين ناهيك عن انتشار ظاهرة العشوائيات والقبح المعماري.

​