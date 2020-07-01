خلال جولة تفقدية.. السيسي يطمئن على أحد الباعة الجائلين ويتابع أحواله المعيشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لبعض مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، حيث تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع.

وصرح السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على التوقف أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين والذي تصادف وجوده حيث استفسر الرئيس بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.

وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع.

وتفقد الرئيس، عدداً من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي، حيث التقى مع اللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، ووجه بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها.