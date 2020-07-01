أخبار مصر | في عهد السيسي.. أنفاق قناة السويس نقلة نوعية لتنمية أرض الفيروز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. أنفاق قناة السويس نقلة نوعية لتنمية أرض الفيروز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيناء.. أرض الفيروز.. أجمل بقاع الأرض، التي طمع بها الغزاة وحارب من أجلها المصريون، سنوات طويلة لم يفكر احدا في تغيير الحياة بها، حتى ارتأت للقيادة السياسية مخطط تنميتها واعادة الحياة لها وتسهيل حركة المصريين بها، فكانت الانطلاق من خلال فتح مجالات وصول جديدة من دلتا النيل لقلب سيناء، فتجلى حينها اهمية مشروع حفر انفاق قناة السويس الجديدة.



تحت شعار "تحيا مصر"، ولمدة أكثر من 3 أعوام ونصف العام، حقق المهندسون المصريون عبورا اخر داخل سيناء، وهو العبور نحو المستقبل بسواعدهم وأياديهم، وذلك بعدما قاموا بإنشاء أنفاق قناة السويس الجديدة، في مدينة الإسماعيلية، وباشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عمل أكثر من 3 آلاف مهندس وفني وعامل في مشروع أنفاق الإسماعيلية، بالتعاون مع الشركات الوطنية المصرية، حيث تولت شركة «بتروجيت» عملية إنشاء النفق الجنوبي، وتولت شركة «كونكور» عملية إنشاء النفق الشمالي.



هدف المشروع

يتبلور هدف انشاء انفاق قناة السويس الجديدة في ربط سيناء بدلتا النيل لتسهيل حركة المواطنين والبضائع والقضاء على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، وتيسير تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة.

عدد أنفاق قناة السويس

أنفاق قناة السويس البالغ عددها 5 أنفاق، تتمثل فى نفقى الإسماعيلية والتى تصل إلى سيناء ذهابا وإيابا فى مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، و نفقى بورسعيد والتى تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، هذا بجانب، نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.

الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

تمت عملية «شفط المياه الجوفية» مع بداية فتحة النفق، وتهيئة منزل النفق من الاتجاه الغربي، لدخول «ماكينة الحفر العملاقة»، التي تتطلب ظروف خاصة وطبيعة معينة للتربة، خاصة أن هذه ماكينة الحفر ذات أوزان ضخمة للغاية، وقد تم تجميعها على مرحلتين؛ الأولى تمت خارج النفق بأيادي عمال ومهندسين مصريين بإشراف الشركة الألمانية المصنعة للماكينة، والمرحلة الثانية تم تجميعها مع بداية مسار النفق.

وتم استلام مواقع عمل أنفاق الإسماعيلة بنهاية فبراير 2015، واستغرق حفر النفق ما يقرب من العام ونصف، حيث وصلت ماكينات حفر الأنفاق اعتبارا من نوفمبر 2015 حتى مارس 2016 وتم تجميعها بمواقع العمل بأيدي المهندسين والفنيين والعمال المصريين بإشراف الشركة الألمانية المسئولة عن عملية تركيب وقيادة الماكينات أثناء أعمال الحفر لمسافة 100 متر، حيث بدأ الحفر في يونيو 2016 باستخدام الماكينات بسواعد مصرية 100%.



وفيما يلي أهم ١٠ معلومات عن أنفاق قناة السويس الجديدة



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1. تربط أنفاق قناة السويس الجديدة شرق الإسماعيلية بغربها والعكس.

2. تستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة ما بين 10 دقيقة.

3. السرعة داخل الأنفاق 60 كيلو مترًا تحت رقابة الرادار و يتضمن النفقان حارتين للسيارات في كل اتجاه .

4. يبلغ طول أنفاق قناة السويس 5820 متراً وتمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترًا.

5. يوجد غرف طوارئ بطول النفق بمعدل كل 250 مترًا، ويوجد بكل غرفة طوارئ سلم للأفراد يصل إلى أسفل النفق، كما يوجد بكل نفق ممرات للطوارئ وصدادات خرسانية بجانبي.

6. تم ربط نفقي قناة السويس بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر من طول النفق، والتى تستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ، لزيادة معدل الأمان.

7. جرى إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بأيادٍ مصرية، بتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وشيدها 2500 مهندس وفنى وعامل مصري بداية في يوليو 2016 حتى 2019، وتعد الأكبر على الإطلاق على الصعيدين المحلي والقاري، وتنقل سيناء لأفاق رحبة اقتصاديًا واجتماعيًا.

8. تبدأ رحلة العبور عبر الأنفاق من الإسماعيلية إلى سيناء من المنطقة الأمنية خارج النفق والتى تحتوى على 10 نقاط تفتيش بكل اتجاه بإجمالى 20 نقطة فى الاتجاهين من وإلى سيناء، حيث يتم بها إجراءات التفتيش لكل سيارة باستخدام أحدث أجهزة الأشعة والكلاب البوليسية.

9. خصصت إدارة أنفاق قناة السويس 4 نقاط في كل اتجاه لتفتيش السيارات الملاكي و6 نقاط لتفتيش النقل الثقيل والأتوبيسات، وبعد انتهاء تفتيش السيارة تذهب إلى بوابة دفع الرسوم "الكارتة"، والتي تبعد نحو 2 كيلو ونصف عن جسم النفق، حتى لا يحدث زحام أو تكدس أمام مدخل النفق، وتحتوى منطقة دفع الرسوم والتفتيش على ساحات للانتظار ومسجد ومنطقة خدمات للسيارات.

10. نفذتها 4 شركات مصرية، واستطاعت الانتهاء من الأنفاق خلال 3 سنوات بالرغم من تحديد دراسات الجدوى 5 سنوات.