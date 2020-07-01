مصر | مواد مخدرة.. تفاصيل جديدة في واقعة القبض على فتاة "التيك توك" منار سامي

كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة العامة في واقعة القبض على "منار سامي"، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، عن تفاصيل القبض عليها، حيث تم ضبطها وبحوزتها أقراص مخدرة.

وأشارت المصادر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه وقت القبض عليها كان معها شاب يدعى "عبدالعزيز" وشهرته "زيكا" وهو مسجل خطر وعُثر بحوزتهما على أقراص مخدرة.

وأوضح المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، أنه تم إلقاء القبض على فتاة التيك توك منار سامي، أمس الثلاثاء، في حوالي الساعة السابعة مساءً، إثر البلاغ المقدم منه للنائب العام، نظرًا لما تبثه من محتوى يشكل جريمة.

وقال المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365": إن منار كانت فى بنها أثناء القبض عليها، حيث تركت سيارتها أمام كافتيريا 45، وانصرفت مع شاب لمدة ثلاث ساعات، وكانت مباحث الآداب بانتظارها فور عودتها، لتلقي القبض عليها وبرفقتها الشاب، حيث دخلت فى حالة انهيار، وجار ترحليهم إلى القاهرة للمثول أمام جهات التحقيق.

كان تقدم المحامي أشرف فرحات، اليوم، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

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وأضاف أنها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باسمها، واعتادت على بث صور وفيديوهات قصيرة على انستجرام والتيك توك، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وأكد المحامي أن حسابات المشكو في حقها مفتوحة للعامة وتظهر لكل متصفح، وأصبحت محل سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما ترتكبه يشكل جريمة للتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنشاء حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لإدراتها في ارتكاب تلك الجريمة.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.

وكشف مصدر مطلع، داخل النيابة لـ "الخليج 365"، عن تفاصيل القبض على"منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، موضحا أنه تم القبض عليها أول امس، بعد الساعة ال٧ مساءا، داخل أحد الكافيهات الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي، مضيفا أن النيابة وجهت لها 5 تهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.