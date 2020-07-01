شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة للسكان يصدر تقرير تعزيز استراتيجية مصر لزيادة تنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر برنامج الأمم المتحدة للسكان اليوم تقرير تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان والذي تم تمويله من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 27 مليون يورو بهدف زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الطوعية وزيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان.

ووفقا للتقرير: تم المشروع فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال تدريب 1299 ممرضة من الرعاية الصحية الأولية و 615 طبيبًا على وسائل تنظيم الأسرة الحديثة و527 مقدم خدمة.

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بالإضافة إلى 4765 رائدة ريفية و 283 من القادة الدينيين فيما تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ 810 ألف 144 سيدة جاء ذلك بالتعاون ووزارة التضامن الإجتماعى وأكثر من 108 منظمة غير حكومية.

حيث تم من خلال المشروع المقرر له 5 أعوام تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك السلع الأساسية لوسائل تنظيم الأسرة وزيادة إمكانية الوصول إليها وتثقيف الشباب والسكان في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي العام بمزايا الأسر صغيرة الحجم و تدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان (حوكمة السكان).