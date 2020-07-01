شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "سوريا الديمقراطية" بمصر يهنئ الخارجية المصرية بذكرى “ثورة 30 يونيو” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في جمهورية مصر العربية “سيهانوك ديبو” برقية إلى وزارة الخارجية في مصر مهنئاً إياهم بالذكرى السابعة لـ “ثورة 30 يونيو” التي استطاعت إعادة المعادلة السياسية المصرية الوطنية والإقليمية إلى مسارها الصحيح والطبيعي.

وهنأ ممثل سوريا الديمقراطية "مسـد" في مصر كل من الحكومة والشعب المصري بهذه المناسبة مؤكداً على الدور المحوري لدولة مصر في تحقيق الاستقرار والتوازن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Advertisements

وأكد “ديبو” فى برقيته للخارجية المصرية أن الجهود التي تبذلها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية تصب جميعها في المسار نفسه، وتعد مجتمعة أهم المراكز لمقاومة الاحتلالات التركية ولإفشال العثمانية الجديدة ذات الأطماع التوسعية العدوانية غير المشروعة.

ودعا إلى تكاتف وتحالف جميع الشعوب المتضررة جرّاء غزوات تركيا الأردوغانية وأدواتها في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.