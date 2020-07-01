شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 157 ألف طالب أدوا امتحانات الدبلومات الفنية العملية فى اليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدى 157 ألف و111 طالب/طالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 158 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1506 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

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وتفقد الدكتور محمد موسي عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، وهاشم على جامع حسين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، وانتصار على جمعة، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي، لجان بمدينة السادس من أكتوبر وهي لجنة المدرسة الفندقية (الحي السابع)، ولجنة المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (الحي الحادي عشر)، ولجنة المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (الحي السادس)، وتم التأكد من الإجراءات الاحترازية ( الكمامات – القفازات – أدوات التعقيم – التباعد بين الطلاب) التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال هذه اللجان.

وتم إبلاغ الغرفة بشعور رئيس لجنة مدرسة برما الثانوية الزراعية رقم (3681)، وأمين مرافق لجنة مدرسة كوم أمبو الثانوية الزراعية رقم (3879)، بالتعب وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.