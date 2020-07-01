شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية الازهرية:ضبط 5 حالات غش بالمحمول و 16 ورقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ أحمد عبد العظيم ، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، أن لجان المتابعة لامتحانات الثانوية الأزهرية تتابع لجان الثانوية لرصد أعمال الامتحانات حيث سادت حالة من الاستقرار و الإلتزام ، بامتحان مادة الحديث للقسم الأدبى، اليوم الأربعاء، حيث لم ترصد أى شكاوى من صعوبة الامتحانات إلا أن غرف المتابعة الميدانية قد رصدت عدد من الحالات منها 5 حالات غش بالتليفون المحمول.

وأضاف خلال المؤتمر الصفحى لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، كما تم رصد 16 حالة غش ورقى،و حالة واحدة تمزيق ورقة الإجابة،وحالة امتناع عن الاجابة، وحالة شطب، وحالة بإخلال نظام سير الامتحانات ،كما تم إلغاء ندب عدد 2 رؤساء لجان ، و إلغاء ندب عدد 7 مساعدين لرؤساء اللجان، كما تم إلغاء عدد 18 عضو لجان ، بالإضافة إلى إلغاء ندب عدد 2 موجهين.

وأضاف أن وكيل الأزهر أوصى بعدم التهاون مع أى عضو حتى وإن كان رئيس لجنة لتقصيره إدارياً أو فى أخذ الإجراءات الإحترازية داخل اللجان، كما لم يتم تسجيل أى إصابات بفيروس كورونا بين صفوف الطلاب.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانويةالأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.