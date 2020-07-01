شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن شروط التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعدد من المحافظات للعام الدراسي 2020-2021، فى الفترة من 1 حتى 16 يوليو 2020، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020.

جاء ذلك في إطار رؤية جمهورية مصر العربية 2030، وسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، فقد تم إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبق للمعايير الدولية لأول مرة بمصر العام الدراسي السابق.

وأوضحت الوزارة أن شروط التقديم في المدارس: أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عام، وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا، أن يكون الطالب مصري الجنسية، أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة هي: صورة استمارة النجاح شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) 2019/2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولى الأمر.

والمدارس هي:

- مدرسة I-TECH للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 254 درجة).

- مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الإنتاج الحربى" (بحد أدنى 250 درجة).

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- مدارس (حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الإنتاج الحربى"، محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية، التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الثانوية الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، الكترو مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية) بحد أدنى 240 درجة، ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة التي تقع بها المدرسة.

- مدرسة العربى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 250 درجة) علي أن يقتصر القبول علي الطلاب قاطني مدينتي بنها ومركز قويسنا.

- مدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية ( بحد ادنى 240 درجة) على أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظة الشرقية أو محافظة الإسماعيلية.

- مدرسة السويدى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 252 درجة) على أن يكون حاصل على الثانوية الإعدادية من محافظة الشرقية.

- مدرسة إيجيبت جولد الثانوية (بحد أدنى 240 درجة) على أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظات (القاهرة- الجيزة-القليوبية).