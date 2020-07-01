فيديو.. الأسطورة عم عاطف.. أقدم شيال فى مصر يحصد 1.5 مليون مشاهدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أقل من 24 ساعة حصد فيديو الاسطورة عم عاطف .. أقدم شيال في مصر تجاوز ال 94 عاما ولسه بيشيل ويعافر الذي نشرته " الخليج 365 " علي مليون ونصف المليون مشاهدة علي صفحة الخليج 365 علي الفيس بوك .

وكانت الخليج 365 انفردت بحوار بالفيديو مع أقدم شيال في مصر وجاء فيه اختار لنفسه مهنة شاقة في شبابه ولم يكن يعلم وقتها أن مهنة "الشيالة" سيقضي فيها أكثر من نصف عمره ومازال " عاطف كريم " أو كما يحب أن يناديه به الناس " أبو ابراهيم " يعمل شيالا رغم اقتراب عمره من ال 100 عاما راضيا بالجنيهات القليلة التى يتقاضاها يوميا من تعبه في حمل البضائع وتوصيلها بعربة حديدية يجرها بيده بين شوارع الموسكى حتي يصل بها للتجار ويفعل ذلك يوميا منذ أكثر من 55 عاما دون ملل أو تعب راضيا بما قسمه الله له من رزق ليسد احتياجات أسرته المكونة من 6 أفراد .





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"عاطف كريم" يبدأ يومه مبكرا يصلي الفطر ويتناول فطاره مع زوجته وأولاده و يتوكل على الله باحثا عن لقمة العيش ويجر عربته الحديدية ويقف في شوارع الموسكى يستأجره التجار والناس لنقل بضائعهم فيحملها على ظهره الذي انحنى بفعل الزمن والعمر ويضعها علي عربته ويساعده المارة في دفعها تارة ويعرضون عليه حملها عنه تارة أخرى لكنه لا يرضى .

وقال عم عاطف ل " اليوم السابع " الصبر والرضا هما ثروتى في الحياة حتى أواصل عملي الشاق ورغم اقتراب عمري من ال 100 عاما إلا إننى مازلت أجر عربة محملة بالكراتين والبضائع مقابل جنيهات قليلة اتقاضاها عن عملى بالكاد تكفي لسد قوت يومى أنا وزوجتى وأولادى .





وأضاف كنت أعمل شيالا منذ 55 سنة وأول أجر لي حصلت عليه في تلك المهنة كان 25 قرشا ، والأن كل ما اتحصل عليه بعد عمل يوم شاق في الشيالة وجر العربة الحديد محملة بالبضائع جنيهات قليلة حسب الرزق قائلا " تعبت من الشيالة وجسدى النحيل لم يعد يتحمل الشقى .