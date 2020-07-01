حبيب المصريين.. الرئيس الإنسان.. 6 سنوات من العطاء والإنجازات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حبيب المصريين"، فيديو جديد يرصد المواقف الإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع شعبه، ومدى حرصه على تلبية مطالبهم وأمنياتهم، الفيديو يرصد أهم المحطات الإنسانية التي تفاعل معها الرئيس. Advertisements 6 سنوات من الإنسانية والعطاء والإنجازات حيث أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبدأ التواصل مع الجميع، وأثبت حرصه الشديد على التواصل مع كل فئات الشعب، والتجاوب مع مشكلاتهم، وشهدت السنوات الـ6 سنوات الماضية لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، تلاحمه مع قضايا الشعب اليومية، حيث أبرزت المواقف المتعددة اهتمام بهذه الطبقات.

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