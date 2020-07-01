شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: "الصحة" حددت خطوات حماية المنتدبين لأعمال الامتحانات من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، إن وزارة الصحة ردت على الخطاب الرسمى الذى أرسله، بشأن مطالبته الوزارة بضمان سلامة المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، من فيروس كورونا المستجد ، وخطوات التعامل مع أى حاله اشتباه بالفيروس.

وجاء خطاب وزارة الصحة فى بدايته بتوجيه التحية والتقدير لنقيب المعلمين ، والإشارة إلى خطاب النقيب بطلب تحديد نظام يتم إتباعه للسادة المعلمين المشاركين فى أعمال الإشراف على الإمتحانات عقد الإشتباه بالإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد ( covid-19) .

وقدمت الوزارة فى خطابها الإجراءات التى اتخذتها من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى أفادت بأنه:

• يوجد مسئول صحة مدرسية بكل مدرسة من المدارس التى يوجد بها لجان لإمتحانات الثانوية العامة ويتم قياس درجة الحرارة لجميع السادة المعلمين المشاركين فى الإشراف على سير الإمتحانات يومياً قبل الدخول إلى لجنة الإمتحان.

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• فى حالة إشتباه إصابة أى من السادة المعلمين المشرفين على سير أعمال لجان الإمتحانات أو فى حالة إبلاغ المعلم عن مخالطته لأحد المرضى المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فإنه يتم إبلاغ رئيس اللجنة ويتم على الفور استبعاد المعلم من الاشراف على اللجان وتوجيهه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان لعمل الكشف الطبى والفحوصات اللازمة.

• فى حالة معاناة أحد السادة المعلمين من أعراض تنفسية متوسطة أو شديدة فإنه يتم تقييم الحالة بواسطة مسئول الصحة المتواجد بمقر اللجنة ويتم إستدعاء الإسعاف لنقل المريض إلى أقرب مستشفى تابعة لوازرة الصحة و السكان.

وكان نقيب المعلمين أعلن فى وقت سابق منح المعلم المصاب بمرض كورونا وتم حجزه فى أى مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو أى مكان خصصته له وزارة الصحة مبلغ 10 آلاف جنيه له ولأسرته على أن يقدم الأوراق الرسمية الدالة على ذلك .

كما أعلن النقيب منح أسرة المتوفى إلى رحمة الله من المعلمين بإحدى مستشفيات العزل بسبب الوباء اللعين 20 ألف جنيه.