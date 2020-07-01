تعديل مسمى كلية "العلوم الطبية التطبيقية" لـ"تكنولوجيا العلوم الصحية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على طلب تعديل مسمى كلية "العلوم الطبية التطبيقية"، ليصبح "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" بأربع جامعات خاصة، كما تقرر فصل قسمي التمريض بجامعتي 6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا؛ ليصبحا كليتين مستقلتين. Advertisements ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بإجراء التعاقد مع شركة ميتسوبيشي اليابانية (المورد الأصلي لقطارات الخط الثاني)، لتوريد 280 وحدة تحكم في الأبواب (DCU)، من أجل رفع كفاءة قطارات الخط الثاني.

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