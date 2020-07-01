شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى: فتح المتاحف والمواقع الأثرية يبعث رسالة للعالم باستعداد مصر سياحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد صباح اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار إعادة فتح المتحف المصرى بالتحرير أمام الجمهور، بعد غلقه منذ مارس الماضى ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

وخلال هذه الزيارة، قام وزير السياحة والآثار بجولة داخل المتحف تفقد خلالها تطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية التى أصدرتها الوزارة لإعادة الفتح التدريجي لمجموعة من المتاحف والمواقع الأثرية ضمن استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لافتا إلى أن إعادة فتح المتحف المصرى بالتحرير يأتى ضمن المتاحف والمواقع الأثرية التي يتم افتتاحها تدريجيا بالمحافظات المختلفة منها القاهرة والإسكندرية ومطروح والغردقة والاقصر وأسوان، حيث تم أيضا اليوم إعادة فتح منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين ومتحف الفن الإسلامى، والمتحف القبطى بالقاهرة، ومتحف النوبة، معابد أبو سمبل وفيله بأسوان، ومعبد الأقصر ومعبد الكرنك والدير البحرى ومقابر وادى الملوك بالأقصر.

وأكد الدكتور خالد العناني أن إعادة الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية يبعث رسالة للعالم باستعداد مصر لاستقبال السياحة الخارجية، كما أنه يعد تدريبيا للعاملين على الالتزام بالإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية، بالإضافة إلى أنه يعتبر فرصة جيدة للمصريين لزيارة الأماكن الأثرية المختلفة حيث أن التعرف على حضارة مصر العريقة حق أصيل للمواطن المصرى، معربا عن تقديره لاهتمام الإعلام خاصة المصرى بحضور وتغطية الأحداث الأثرية بشكل ملحوظ عام بعد عام، متوجها لهم بالشكر على دورهم في الترويج للسياحة والآثار والمتاحف المصرية داخل كل بيت مصري، لافتا إلى أن قصر البارون قد شهد أمس في أول أيام افتتاحه للجمهور إقبالا ملحوظا من المصريين الذين كانوا في انتظار افتتاحه لأول مرة وزيارته.

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وفيما يتعلق باستئناف السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من اليوم، أشار الوزير إلى أن مصر استقبلت صباح اليوم أول طائرتين قادمتين من العاصمة الأوكرانية كييف إحداهما لمدينة الغردقة والأخرى لمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن ذلك يعكس ثقة العالم فى الإجراءات وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الوافدة إليها.

وتحدث الوزير عن عدم استعجال الحكومة المصرية لعودة السياحة بشكل كامل، لافتا إلى أنها بدأت تدريجيا بعودة السياحة الداخلية بنسبة إشغال 25% من الطاقة الاستيعابية للفنادق خلال شهر مايو الماضي، ثم تم زيادة هذه النسبة لتكون 50% خلال شهر يونيو الماضى، كما سيتم بدءا من اليوم استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر في ثلاث محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى.

جدير بالذكر أنه قد تم آواخر يونيو الماضى إعادة فتح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومتحف مطروح وكهف روميل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات وقلعة قايتباى وعامود السوارى وكوم الشقافة بمحافظة الأسكندرية.