شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 20 ألف جنيه مكافأة لأوقاف الغربية لتحقيق 500 صك أضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مديرية أوقاف الغربية الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف كأول مديرية تحقق هذا الرقم ، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الغربية ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أن المديرية تقدم صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك في موعد أقصاه الأحد، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها (1500) جنيه للشيخد ياسر حلمي محمد غياتي – مدير إدارة أوقاف المحلة أول بمديرية أوقاف الغربية لجهوده في مشروع صكوك الأضاحي، حيث حصَّل مائة صك منفردًا.

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وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المكافأة ستصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف