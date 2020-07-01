شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ كندا والصومال بعيديهما القوميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة جولى باييت الحاكم العام لكندا بمناسبة الاحتفال بيوم كندا. كما بعث أيضًا ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة الاحتفال بيوم تأسيس الجمهورية.

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