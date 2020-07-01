"مصر للطيران" تسير 5 رحلات منتظمة لنقل 664 راكباً إلى الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 5 رحلات طيران منتظمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنقل على متنها 664 راكبا إلى هناك، ضمن أولى الرحلات الجوية المنتظمة للشركة الوطنية، بعد توقف ثلاثة أشهر، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة داخل المطارات وعلى متن الرحلات.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن مصر للطيران تسير 3 رحلات إلي مدينة دبي على متنها 491 راكبا، ورحلة إلى مدينة الشارقة على متنها 110 راكبا ورحلة أخرى على متنها 134 راكب، ضمن الرحلات الجوية المنتظمة للشركة الوطنية مصر للطيران التي بدأتها اليوم.
وأعلنت مصر للطيران عن إجمالي التشغيل الجوي المنتظم لرحلاتها المغادرة من القاهرة، على مدار اليوم، 14 رحلة جوية تنقل على متنهم أكثر من 2000 راكبا، من أصل إجمالي 38 رحلة جوية يسيرها مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، يغادر على متنهم قرابة 4 آلاف راكبا.
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار ، كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
وتضمنت الإجراءات الإحترازية مع بدء عودة الرحلات، تعقيم وتطهير جميع الطائرات قبل وبعد كل رحلة وارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة لكل من الركاب والطاقم ، و تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط ، مع توفير عدد كبير من الحقائب الصغيرة للركاب تحتوى على مجموعة حماية موصى بها عالمياً ( مطهرات وقفزات وكمامات ) ، بالإضافة إلى تخصيص أماكن محددة لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم والتعامل معهم وفقاً لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
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