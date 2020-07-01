شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء الأسنان": توقف العمل بالنقابة اعتبارا من الغد حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، توقف العمل بالنقابة يوم الخميس الموافق 2 يوليو2020، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، طبقا لقرار مجلس الوزراء على أن يستأنف العمل بالنقابة يوم الأحد الموافق يوليو 2020.

وكانت قد أعلنت لجنة انتخابات التجديد النصفى، لنقابة أطباء الأسنان، تأجيل الانتخابات المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020، على أن تُقام خلال 21 يوم من تاريخه، مع إحالة الأمر لمجلس النقابة العامة لمناقشة الأمر وتحديد المواعيد النهائية للانتخابات.

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