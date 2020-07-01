"أطباء الأسنان": توقف العمل بالنقابة اعتبارا من الغد حتى الأحد المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، توقف العمل بالنقابة يوم الخميس الموافق 2 يوليو2020، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، طبقا لقرار مجلس الوزراء على أن يستأنف العمل بالنقابة يوم الأحد الموافق يوليو 2020.
وكانت قد أعلنت لجنة انتخابات التجديد النصفى، لنقابة أطباء الأسنان، تأجيل الانتخابات المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020، على أن تُقام خلال 21 يوم من تاريخه، مع إحالة الأمر لمجلس النقابة العامة لمناقشة الأمر وتحديد المواعيد النهائية للانتخابات.
كانت قد قالت لجنة انتخابات النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة الانتخابات في ظل حرصها على إقامة الاستحقاق القانوني والدستوري لأطباء الأسنان بإقامة الانتخابات حرصا منها على استمرار الوضع القانوني للنقابة بصورة سليمة لا تشوبها شائبة، ومنعا لادخال النقابة في نزاعات قانونية، تحرص وبنفس القدر على أطباء الأسنان.
وأضافت لجنة الانتخابات،: ما حدث من تأجيل الانتخابات الأربع مرات متتالية ما كان إلا بهدف الحفاظ على أطباء الأسنان، كما تود اللجنة أن تؤكد انها لن تتوانى عن إتخاذ أي إجراء يهدف للمصلحة العامة لجميع الأطباء، وإنها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرار الانسب للجميع، وتوضح اللجنة أن رفض الشق المستعجل ضد قرار النقيب بتأجيل الانتخابات وإحالة القضية إلي هيئة المفوضين في القضية المرفوعة من قبل أعضاء اللجنة قد جاء بحيثيات الحكم برفض الشق المستعجل، ويرجع الي انقضاء اجل الاستعجال وهو دعوة الانتخابات لانعقادها في 7 مايو، وهو ما استندت اليه المحكمة.
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