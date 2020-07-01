مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل سقوط نجمات الـ"تيك توك" في قبضة الأمن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل سقوط نجمات الـ"تيك توك" في قبضة الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، الاستئناف المقدم من مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر من محكمة الدقي بحبسه سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وذلك بجلسة 22 يوليو للاطلاع على المستندات.

قرار عاجل من النيابة بشأن حادث "طبيبات المنيا"

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإحالة ملف قضية "حادث طبيبات المنيا،"، والذي أسفر عن مصرع ٤ طبيبات وسائق وعامل وإصابة ١٣ آخرين، للمحاكمة الجنائية.

حبس ريناد عماد فتاة "التيك توك" لترويجها فيديوهات خادشة أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية. من حنين حسام إلى منار سامي وريناد.. نجمات الـ"تيك توك" في قبضة الأمن (صور) ألقت قوات الأمن خلال الساعات الماضية، القبض على اثنتين من الفتيات اللواتي أصبحن بطلات عبر موقع نشر الفيديوهات المعروف بـ"التيك توك"، لتنضما إلى قائمة أخرى ضمت العديد من سابقاتهن يقبعن خلف القضبان الحديدية، وهما منار سامي، وريناد عماد، بتهم كثيرة أهمها إثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط. Advertisements

ضبط شخص لإدارته مجموعة على شبكة الإنترنت لتسريب الامتحانات تمكنت الإدارة العامة، لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط أحد الأشخاص، لإدارته مجموعة على شبكة الإنترنت، زعم من خلالها قدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، بأسيوط.

بمناسبة 30 يونيو.. تطوير مقار قطاع الأحوال المدنية بالمحافظات (صور) قامت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، باستحداث وتطوير مقار قطاع الأحوال المدنية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو.