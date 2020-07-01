أخبار مصر | الجيزة: غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيزة: غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع، بالبدء فى نقل المرافق (غاز طبيعي) والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع، مما يستلزم إجراء قطع عرضى لشارع الاهرام على النحو التالى:-

غلق جزئى لشارع الاهرام بالاتجاهين أمام مول زيزينيا ( كارفور) محيط منطقة المطبعة بدون تعطيل حركة المرور وذلك لمدة (4 أيام) إبتداء من صباح يوم الخميس الموافق 2/7/2020 حتى صباح يوم الأحد الموافق 5/7/2020 على أن يكون العمل إبتداً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط طوال فترة الاعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشىء إلى أصلة عقب إنتهاء الأعمال، لافتاً أن الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللواحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين، بضرورة الإلتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادى أى إعاقات مرورية.

محافظ الجيزة يوجه بتوفير 5 أجهزة أشعة لتعويض نواقص المستشفيات

وأجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة للمستشفيات والمراكز الصحية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وتفقد المحافظ مستشفيات أوسيم ومبارك المركزي بمراكز ومدن أوسيم ومنشأه القناطر، في زيارة شملت متابعه جاهزية أقسام الاستقبال والعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضي والوقوف علي الخدمات المقدمة.

كما اطلع المحافظ من مدير مستشفى أوسيم على عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي استقبلتها المستشفى، وعدد حالات الشفاء منها والتجهيزات اللازمة وعدد الآسرة وأي احتياجات يتم دعم المستشفي بها.

ووجه المحافظ على الفور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير 5 أجهزة أشعة وكافة الاحتياجات اللازمة للمستشفى.

وأكد المحافظ للأطباء والممرضين على ضرورة الجاهزية الكاملة والمستمرة خلال المرحلة القادمة ورفع أقصى درجات الانضباط موجهاً في الوقت ذاته التحية والتقدير لهم لما يبذلونه من مجهودات في سبيل سلامه المواطنين.

وكما تفقد المحافظ قسم الأشعة بمستشفى مبارك موجهاً باستقبال كافة الحالات المرضية وتقديم الرعاية والخدمة الطبية لكافه المرضى حيث حرص راشد علي التواصل مع الأطباء بالمستشفى للاطمئنان على إنتظام العمل وعدم وجود أي معوقات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تستلزم الاستمرار في حالة الاستنفار وعدم التراخي.

وشدد المحافظ، على عدم الامتناع عن استقبال أي مريض والكشف على الحالات وتحويلها إلى أماكن أخرى في حالة عدم توافر الإمكانية لتلقي العلاج بالمستشفى.