أخبار مصر | فتح باب التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن قطاع التدريب المتاعب لوزارة الإنتاج الحربي عن فتح باب التقدم لمدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ووضعت وزارة الإنتاج الحربي عددا من الخطوات للتقديم بالمدرسة التابع لها وأولها أن يكون للطالب المتقدم حساب على جوجل وتحضير ملف pdf يحتوي على شهادة الميلاد للطالب وشهادة الاعدادية من المدرسة والرقم القومي لولي الأمر وصورة شخصية للطالب ونموذج طلب بعد ملئ البيانات.

ووضعت وزارة الإنتاج الحربي شروطا الالتحاق بمدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية وهي أن يكون حاصل على الشهادة الاعدادية لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠ وألا يتجاوز السن ١٧ عاما في ١/ ١٠/ ٢٠٢٠، وأن يكون الحد الأدنى للمجمع الحاصل عليه الطالب هو ٢٠ درجة، وأن يجتاز جميع الاختبارات المقررة التي يحددها المجمع التكنولوجي بالسلام في شهر أغسطس القادم،. بالإضافة إلى اجتياز الاختبار الطبي.

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في إطار رؤية "مصر 2030".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة، في بيان صحفي، عن فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعدد من المحافظات، للعام الدراسي 2020-2021، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى 16 يوليو.

جاء ذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير التعليم الفني بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، فقد تم إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبق للمعايير الدولية لأول مرة بمصر العام الدراسي السابق.

شروط التقديم:

ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عامًا.

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

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أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

يُفضل أن يكون من أبناء المحافظة التي تقع بها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية.

المستندات المطلوبة:

صورة استمارة النجاح شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) 2019/2020.

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

صورة شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

طلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولى الأمر.

والمدارس هي:

- مدرسة I-TECH للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 254 درجة).

- مدارس (السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الإنتاج الحربى"، حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الإنتاج الحربى"، محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية، التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الثانوية الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، الكترو مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية) بحد أدنى 240 درجة.