أخبار مصر | وزير الرياضة يوافق علي عقد ورشة عمل لـ"قراءة المستقبل"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يوافق علي عقد ورشة عمل لـ"قراءة المستقبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ومنظمة اليونسكو - المكتب الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة عمل" قراءة المستقبل" لتطوير أفكار جديدة تحت شعار "الشباب المصري يرسم الرفاهة لعام 2050".

وتأتي موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في ظل التغييرات والتأثيرات غير المتوقعة على حياتنا اليومية والمهنية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأثارت تساؤلات كثيرة بخصوص المستقبل، ولا سيّما بين الشباب، كيف يمكن للشباب المصري أن يحوّل تلك الجائحة إلى فرصة، وأن يخرج منها أكثر أملًا في المستقبل وأكثر قدرة على تحقيق آفاق جديدة

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الورشة تهدف إلى إشراك الشباب المصري في عملية التفكير بشأن مستقبل الرفاه لعام 2050، من خلال المرور برحلة من التعلم بالممارسة والتفكير الإبداعي والابتكار وطرح التساؤلات.

وتعمل الورشة على تعزيز الذكاء الجماعي وتحفيز التفكير لابتكار أطر جديدة لعالم معرّض للأزمات في إطار التطور الطبيعي لمنظومة الحياة، ويتمتع أفراده بقدر كاف من التكيف والمرونة لمقاومة مختلف أنواع الأزمات.

لمزيد من التفاصيل حول الورشة ومنهجيتها، يرجى الاطلاع على المذكرة المفاهيمية عبر هذا الرابط .

شروط المشاركة بالورشة: - أن يكون مصري الجنسية - على المشاركة أن يكون في الفئة العمرية 21 -35 سنة - الإلمام باللغة الانجليزية (مستوى متوسط) - توافر كمبيوتر وشبكة انترنت قوية، يتطلب حضور الورشة تشغيل خاصية الفيديو عبر الكمبيوتر Advertisements - الالتزام بحضور كامل جلسات الورشة والمشاركة الإيجابية (ستمنح اليونسكو شهادة إتمام لمن يشارك في كامل جلسات الورشة) - عند اختيار المشاركات والمشاركين، سيراعي المنظمون التوازن الجغرافي وتوازن النوع الاجتماعي وتعقد الورشة خلال الفترة من 21-24 يوليو الجاري عبر منصة علي الأنترنت يتم تحديدها لاحقًا وعلى المهتمّين بالورشة استيفاء طلب المشاركة المتوفّر على هذا الرابط . وحددت وزارة الشباب والرياضة بأن يكون الموعد النهائي للتقديم: 11 يوليو 2020، وسيتمّ إخطار المشاركات والمشاركين بتاريخ: 16 يوليو 2020.