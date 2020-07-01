أخبار مصر | وزير الرياضة يوافق علي عقد ورشة عمل لـ"قراءة المستقبل"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يوافق علي عقد ورشة عمل لـ"قراءة المستقبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ومنظمة اليونسكو - المكتب الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة عمل" قراءة المستقبل" لتطوير أفكار جديدة تحت شعار "الشباب المصري يرسم الرفاهة لعام 2050".
وتأتي موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في ظل التغييرات والتأثيرات غير المتوقعة على حياتنا اليومية والمهنية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأثارت تساؤلات كثيرة بخصوص المستقبل، ولا سيّما بين الشباب، كيف يمكن للشباب المصري أن يحوّل تلك الجائحة إلى فرصة، وأن يخرج منها أكثر أملًا في المستقبل وأكثر قدرة على تحقيق آفاق جديدة
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الورشة تهدف إلى إشراك الشباب المصري في عملية التفكير بشأن مستقبل الرفاه لعام 2050، من خلال المرور برحلة من التعلم بالممارسة والتفكير الإبداعي والابتكار وطرح التساؤلات.
وتعمل الورشة على تعزيز الذكاء الجماعي وتحفيز التفكير لابتكار أطر جديدة لعالم معرّض للأزمات في إطار التطور الطبيعي لمنظومة الحياة، ويتمتع أفراده بقدر كاف من التكيف والمرونة لمقاومة مختلف أنواع الأزمات.
شروط المشاركة بالورشة:
- أن يكون مصري الجنسية
- على المشاركة أن يكون في الفئة العمرية 21 -35 سنة
- الإلمام باللغة الانجليزية (مستوى متوسط)
- توافر كمبيوتر وشبكة انترنت قوية، يتطلب حضور الورشة تشغيل خاصية الفيديو عبر الكمبيوتر
- الالتزام بحضور كامل جلسات الورشة والمشاركة الإيجابية (ستمنح اليونسكو شهادة إتمام لمن يشارك في كامل جلسات الورشة)
- عند اختيار المشاركات والمشاركين، سيراعي المنظمون التوازن الجغرافي وتوازن النوع الاجتماعي
وتعقد الورشة خلال الفترة من 21-24 يوليو الجاري عبر منصة علي الأنترنت يتم تحديدها لاحقًا
وحددت وزارة الشباب والرياضة بأن يكون الموعد النهائي للتقديم: 11 يوليو 2020، وسيتمّ إخطار المشاركات والمشاركين بتاريخ: 16 يوليو 2020.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.