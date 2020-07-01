أخبار مصر | مبدي: تضافر كافة جهود مؤسسات المجتمع في مواجهة الأزمة كان له أثر إيجابي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مبدي: تضافر كافة جهود مؤسسات المجتمع في مواجهة الأزمة كان له أثر إيجابي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية تضافر كافة جهود مؤسسات المجتمع في مواجهة الأزمة كان له أثر إيجابي في تعاظم دور القطاع الخاص والمصرفي في المساهمة في دعم المنظومة الطبية في مصر.

وأكدت علي إن المؤسسة تتقدم بالشكر لشركائها في الدعم المقدم لمستشفيات العزل، ممثلا في شركة هايد بارك .. وشركة ماونتن فيو .. وماكدونالدز .. ومؤسسة إيديتا للتنمية الإجتماعية .. ونادى بيراميدز، شركة الفطيم ،شركات حسن علام ،الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ، شركة White ، شركة روش للأدوية ، شركة MSD ، شركة PWC ، وترند ميكرو , وكل من بادر بمساهمته عبر قنوات التبرع الخاصة بالمؤسسة.

وكانت عقدت مؤسسة مصر الخير، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي للحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة، وعلي رأسها ١٠٠ مليون صحة، وكذلك استعراض جهود المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا أيضًا.

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وجاء ذلك في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بصحة المصريين، والأحتفال بذكرى مرور ٦ سنوات علي ثورة ٣٠ يونيو.

وكانت أشادت مؤسسة مصر الخير، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الصحة، ووضعه علي رأس أجندة عمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وكذلك دعمه لكافة مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة علي أنها كانت في مقدمة صفوف المجتمع المدني في تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مشاركة المجتمع المدني، في تنمية مصر، واقتحام كافة الأعمال لصالح المواطن المصري البسيط.

وأشارت إلي أنها كانت من أولى المؤسسات الأهلية التي لبت نداء الوطن، ودعوة الرئيس، وشاركت في تنفيذ المبادرات الصحيَّة والتي فتحت باب الأمل للمواطنين في الحصول علي العلاج والقضاء علي تلك الأمراض، وفي مقدمتها التصدي لجائحة كورونا من خلال التحرك السريع لتقديم أجهزة التنفس الصناعي وحملة نحمي الا بيحمنا ودعم مستشفيات العزل، وحملة القضاء علي فيروس سي وصحة الأطفال في الحماية من الانيميا والتقزم من خلال قوافل مصر الخير "أنقذ طفل تساوي حياة" .