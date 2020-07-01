شكرا لقرائتكم خبر عن 161 مطعمًا وكافيتريا سياحية يحصلون على شهادة السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل 161 مطعماً وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل خلال اليومين الماضيين، بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن إجمالي عدد المطاعم السياحية والكافتيريات الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن وصل إلى 305 مطعماَ بالعديد من المحافظات المختلفة.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة على باقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

يذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من السبت الموافق 27 يونيو 2020.