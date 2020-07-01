شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: مصر تنشئ 14 مدينة جديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد إن الدولة المصرية تعكف على إنشاء 14 مدينة جديدة في طافة ربوع الوطن.

أضاف في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «أم بي سي مصر» مع الإعلامي شريف عامر، الثلاثاء، أن المدن الجديدة تعيش لسنوات طويلة وتخدم أجيالاً متتالية.

وأكد أن مصر دخلت في مشروعات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية ومازالت متسمرة في البناء.

وأكمل: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة مضاعفة ساعات العمل من أجل إحداث التنمية في كافة القطاعات وتحسين معيشة المواطن المصري».

ولفت إلى أن تطوير قطاع التعليم والصحة يسهم في إحداث حالة من الرضا لدى المواطن، والدولة تعمل على توفير المزيد من فرص العمل من خلال مشروعات التنموية في مختلف المجالات.

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