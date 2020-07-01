عبدالمنعم سعيد: السيسي نقل ثورة 25 يناير إلى «30 يونيو» بأهداف ومشروعات قومية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحدث الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، عن شكل الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وسقوط حكم جماعة الإخوان.
وقال في لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «ام بي سي مصر»، الثلاثاء، إن مصر نجحت في الإطاحة بالإخوان كتنظيم سري وعلني، وليس هذا فقط بل أطاحت مخططاتهم للسيطرة على المنطقة العربية، وتطبيق المخطط الإيراني على أرض مصر.
وعن شهادته بشأن الأحداث التي نمر بها، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نقل ثورة 25 يناير إلى ثورة 30 يونيو بأهداف ومشروعات قومية، لافتًا إلى أن ثورة يناير كانت طاقتها 3 أيام فقط لكن خطفها الإخوان بسهولة، عكس ثورة 30 يونيو التي طاقتها كانت أكبر.
وأوضح أن هناك طاقة جبارة في 30 يونيو أكبر بكثير مما كانت عليه في 25 يناير، لافتًا إلى أن مصر تسير على خطوات كوريا الجنوبية في التقدم وإدارة الثروات، وتابع في حديثه أن ثورة 23 يوليو قامت على إدارة الفقر بينما الجمهورية الثالثة وثورة 30 يونيو قامت على إدارة الثروات.
وعن الدولة المصرية في السنوات الماضية تحت حكم الرئيس السيسي، قال أن مصر دخلت في مشروعات اقتصادية كبيرة خلال السنوات القلية الماضية، وأقامت 14 مدينة سكنية جديدة، مؤكدًا أن أركان الدولة قائمة وثابتة وتحقق تقدمًا يوم بعد يوم.
وأوضح أنه بعد التقدم الذي حدث في مصر خلال السنوات الماضية يفكر في شكل مصر في 2030، لافتًا إلى أنه عاش عصور كان الحديث فيها عن إعمار الصعيد وسيناء ولم يحدث شيء، ولكن الآن شهدنا مشروعات كبرى في الصعيد وسيناء.
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