شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: خط ساخن لاستقبال استفسارات السائحين مع استئناف الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



كشفت وزارة السياحة والاثار، عن تشغيل خط ساخن لتلقي استفسارات السائحين، وقالت الوزارة انه في ضوء عودة السياحة الوافدة إلى مصر بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة اولي اعتبارا من الاربعاء الموافق ١ يوليو الجاري، قامت وزارة السياحة والآثار بتطوير خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم ١٩٦٥٤ والذي اطلقته الوزارة في شهر ابريل الماضي ليشمل بدءا من اليوم تلقي استفسارات وآراء السائحين في ظل ضوابط السلامة الصحية التي اصدرتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية؛ بجانب استقبال الخط لشكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ اطلاقه.

ومن جانبها أوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بأن تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن تم بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى انه سيقوم بتلقي كافة استفسارات السائحين والتي من بينها المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والاماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي اصدرتها الوزارة.

ان خدمة الخط الساخن ستستقبل مكالمات السائحين طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٥ مساءً باللغتين العربية والانجليزية، لافتة إلى انه سوف يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة استفساراته ومقترحاته والرد عليه فورا والقيام بحل أية مشكلة قد تواجهه.

كما أن خدمة الخط الساخن ستسمح بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضاءة فترة أجازتهم بمصر.