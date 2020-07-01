شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن بدء العمل بموقع «دعم مصر» بعد إضافة خدمات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات، بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.

وأشار «المصيلحي» إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر، بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك، كالنقل من محافظه لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقاً في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، أنه تم زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص «رقم سري» لمرة واحدة لكل طلب، لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو من يقوم بطلب خدماته.

وطالب «مدكور» المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص، مشيرا إلى إدخال ١٠ مليون مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لهواتفهم.

ومن ناحية أخرى في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مطورة ومميكنة، أشار المصيلحي إلى أنه قد تم الانتهاء من افتتاح ٢٠٠ مركز خدمة مطور لتقديم الخدمات التموينية، كما أنه يوجد ٥٠ مركز خدمة مطور جاري افتتاحها وتشغليها، و٥٠ مركز آخرين جاري تطويرها، فضلاً عن معاينة واعداد تصميمات هندسية لعدد ٨٠ مكتب جديد لتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة ايضاً.

ويمكن الدخول على الموقع من الرابط الآتي: http://www.tamwin.com

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ويوجد مجموعة من الإرشادات العامة على موقع إدارة دعم مصر لتوضيح كيفية الاستخدام، كما ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين أصحاب البطاقات التموينية استكمال تسجيل رقم التليفون الخاص بهم على الموقع وذلك لإمكانية الاستفادة من كافة الخدمات التموينية المتاحة حفاظاً على حقوقهم التموينية.