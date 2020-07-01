شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: مخطط الإخوان كان يسعى لتكون مصر على خطى إيران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، عن خطة الإخوان في مصر قبل ثورة 30 يونيو.
وقال سعيد، في لقائه مع شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، على شاشة أم بي سي مصر، إن الإخوان كان لديهم مشروع متكامل لإخراج مصر عن مدنيتها وتسير على خطى الدولة الإيرانية، وتابع أن هذا البرنامج انكشف وكان واضحًا في 2007، حيث كان يسعى الإخوان لتطبيقه خلال السنة التي حكموا فيها مصر من خلال تطبيقه في أكثر من مجال، وأن تاخذ مؤسسات النهج الإيراني.
وأوضح أن سقوط نظام الإخوان بعد عام لأنه كان نظاما غريبا على مصر، فمصر كانت دولة مستقلة وقائمة على مشروع دولة مدنية عصرية، لافتًا إلى أن الفرق بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن الأولى لم يكن لها أهداف بعد إسقاط نظام الحكم.
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