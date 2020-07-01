شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة «ممدوح حمزة» بـ«نشر أخبار كاذبة» لجلسة 6 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة، في اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة» لجلسة 6 يوليو الجاري لحضور المتهم بنفسه جلسة المحاكمة.

وأثبتت المحكمة حضور دفاع «حمزة» بتوكيل خاص قضايا، وطلب الدفاع عدة طلبات، منها سماع شهادة عدد من شهود النفي أحدهم أستاذ بكلية الإعلام، ومن نقابة الصحفيين.

كما طلب الدفاع سماع شهادة عدد من سكان جزيرة الوراق، كما طلب الاستماع إلى شهادة المهندس إبراهيم محلب، وآخرين.

كانت الجلسة السابقة حضرت شقيقة «حمزة» وقدمت شهادة طبية مختومة من إحدى المستشفيات الخاصة تفيد إصابة المتهم بفيروس كورونا.

ووجهت النيابة إلى «حمزة» خلال التحقيقات اتهامًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد من خلال تغريدة نشرها على «تويتر».

كانت النيابة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك في التحقيقات التي أجرتها في البلاغ المقدم من المحام سمير صبري.

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