شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: شفاء وخروج 106 متعافين وارتفاع العدد إلى 1689 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء خروج عدد 106 حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 1689 شخصًا.

وأشاد «آمنة» على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا الدور الوطنى للطواقم الطبية في العمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، ودور المجتمع المدنى في دعم القطاع الطبى.