شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان خدمة «درايف ثرو» لإجراء مسحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الأربعاء، خدمة «درايف ثرو» لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد داخل السيارة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هالة حلمي عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والدكتور ابراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث المركزية بالجامعة والدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ورفعت نان أمين الجامعة للشئون الإدارية.



وأشاد محافظ القليوبية بدور جامعة بنها وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقدما الشكر للأطقم الطبية على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان خدمة «درايف ثرو» لإجراء مسحات كورونا



وقال رئيس جامعة بنها ان خدمة «درايف ثرو» تم تشغيلها بمقر كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين داخل السيارات وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان خدمة «درايف ثرو» لإجراء مسحات كورونا

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان خدمة «درايف ثرو» لإجراء مسحات كورونا



وأضاف السعيد أن أي شخص بإمكانه الحجز مسبقًا من خلال تطبيق على الهاتف المحمول لتحديد موعد لإجراء المسحة، لافتًا إلى أن إجراء المسحة يتم في أقل من 10 دقائق ويتم ارسال النتائج على الواتس آب في اليوم التالى لسحب العينات، ويمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة.

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محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان خدمة «درايف ثرو» لإجراء مسحات كورونا

الوضع في مصر

اصابات 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

يذكر أن خطوات عمل مركز المسح تتم من خلال قيام طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ويدخل مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته، ليتم تعقيم السيارة، ثم التوجه لشباك سحب العينة، ليقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، مما يسمح بتقديم الخدمه لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها في تعليمات منظمة الصحة العالمية وحددت الخدمة أرقام الإتصال 01050493341- 01050493340