شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تمد فترة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى 10 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استجابة لرغبة أولياء الأمور، تقرر مد فترة التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021، وذلك حتى 10 يوليو 2020.

جاء ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الأسر في ظل جائحة كورونا.