شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تمد فترة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى 10 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استجابة لرغبة أولياء الأمور، تقرر مد فترة التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021، وذلك حتى 10 يوليو 2020.
جاء ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الأسر في ظل جائحة كورونا.
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