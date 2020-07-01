شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة مائية وطقس حار رطب الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (75 – 35)، السواحل الشمالية (88– 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18). وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «38 – 24»، الإسكندرية «32 – 24»، قنا «40- 26»، الأقصر «40– 26»، أسوان «41 – 27».