شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: تعديل موضوع خطبة الجمعة لتكون عن «مفهوم الوفاء للوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم تعديل موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون عن: «مفهوم الوفاء للوطن»، وسيكون خطيب الجمعة بمسجد السلطان حسن الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وبذات الضوابط الإجرائية التي تمت بها إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال.

وتعتذر الوزارة لكل السادة الإعلاميين عن عدم تمكن الوزارة من استقبال أي من وسائل الإعلام أو الصحفيين أثناء صلاة الجمعة مراعاة للضوابط الإجرائية.

وأكد الوزير «أن الوفاء للأوطان دليل على نبل صاحبه وطيب معدنه وأصله، بل وحسن فهمه لدينه، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وإذا أردت أن تعرف أصالة إنسان فانظر إلى مدى وفائه لوطنه وحبه له واستعداده للتضحية في سبيله».