شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة: موسكو فخورة بشراكتها مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، أن بلاده فخورة بشراكتها مع مصر، معربا عن امتنانه للقيادة المصرية لاهتمامها بتعزيز التعاون بين مصر وروسيا. جاء ذلك في تصريح للسفير الروسي نشرته السفارة الروسية بالقاهرة على الفيسبوك عقب تقديمه أوراق اعتماده اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا بالقاهرة: موسكو فخورة بشراكتها مع مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.